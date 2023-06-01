Дорожный ремонт стартовал на Колыме

В Магаданской области начались работы по ремонту дорог. О готовности подрядчиков рассказал на заседании регионального правительства глава минтранса Алексей Сиорпас.

По его словам, которые приводит ИА MagadanMedia, в 2022 году на содержание региональных и муниципальных дорог выделили почти 614 млн рублей. В 2023 году по поручению губернатора Сергея Носова объем финансирования на эти цели увеличился на 25%, до 767,7 млн рублей.

Сиорпас отметил, что к началу весенне-летнего периода рабочие очистили кюветы, водоотводные канавы, мосты и водопропускные трубы, оборудовали площадки под насосные станции для забора воды, чтобы обеспылить дороги.

По итогам обсуждения глава региона Сергей Носов отметил, что контроль качества ремонта дорог должен быть максимально жестким, а за брак ремонтники «ответят рублем».

Общая протяженность дорог межрегионального и муниципального значения на Колыме составляет 1167 км.