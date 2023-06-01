В США выдали кадры обрушения дома в Айове за атаку БПЛА на Москву

Американский телеканал Newmax, показывая якобы последствия атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, использовал для своего сюжета 1 июня видео из города Давенпорт в штате Айова.

Таким образом, на кадрах зрители увидели не дома в столице России, а аварийный жилой дом в американском городе, где недавно рухнула большая часть ветхого здания из-за старости конструкции.

Однако ведущая новостей объявила, что разрушенное здание якобы снято в Москве после «успешной атаки дронов». При этом ясно видно, что у здания стоят таблички на английском языке, которых не может быть в российском городе.

Позже зрителям удалось раскрыть обман, исходивший от информационной программы, и Newmax был вынужден удалить ролик со всех своих ресурсов.

Ранее, 31 мая, координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби заявил, что США не владеют точной информацией об ответственных за атаки беспилотников на Москву и Подмосковье и просят обращаться по этому вопросу к правительству Украины. Он также добавил, что Соединенные Штаты не собираются проводить расследование случившегося.

Утром 30 мая несколько зданий в Москве и Московской области были атакованы БПЛА. По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В этот же день сообщалось, что финская газета Iltalehti решила прекратить сотрудничество с украинским фрилансером из-за неточностей в описаниях фотоснимков, которые он предоставлял. Редакторам пришлось удалить 33 материала о ходе конфликта на Украине, которые написал данный автор. Как выяснилось, несколько фотографий были сделаны внештатным корреспондентом в совершенно других местах и не в то время, которые он указал. Из-за этого в редакции стали сомневаться в честности его намерений и решили прекратить сотрудничество.

В мае прошлого года журналист Рикардо Санчес Серра в своей статье для сайта Федерации журналистов Перу сообщил, что СМИ Запада при финансовой поддержке НАТО и, в частности, США долгое время распространяют ложную информацию по поводу ситуации вокруг Украины. Серра заметил, что жители Западного полушария уже не могут отличить правду от вымысла, так как им «промыли мозги» фейковыми новостями.