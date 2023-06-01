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СБ Белоруссии заявил о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям

СБ Белоруссии заявил о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Интенсивность учений НАТО у границ Белоруссии позволяет говорить о готовности альянса к полномасштабным боевым действиям в регионе. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ (СОРБ) 1 июня.

«Интенсивность и количество проводимых за последние два года учений позволяет говорить о готовности Североатлантического блока к полномасштабным боевым действиям в регионе», — сказал он.

Вместе с тем в ходе заседания Вольфович отметил, что в настоящий момент на приграничной Украине ведется подготовка таких военнослужащих, которые бы поспособствовали дестабилизации политической обстановки в Белоруссии. Боевики также могут устроить силовой захват власти.

На фоне подобных провокаций Минск предпринимает определенные меры в рамках системы сдерживания, одна из них — это размещение тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, отметил госсекретарь СБ республики.

«Это, к сожалению, вынужденный шаг, призванный остудить горячие головы западных политиков», — подчеркнул Вольфович.

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26 мая в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Маневры проходили с 15 мая.

3 июня альянс проведет регулярные учения в Балтийском море Baltops-23. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такой шаг НАТО — это всего лишь игра на нервах за счет того, что страны — члены оборонительного блока ближе подобрались к границе РФ.

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