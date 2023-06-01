Политолог назвал правильным решением денонсацию договора по Азовскому морю

Россия отсекла от себя потерявший актуальность правовой акт. Об этом 1 июня «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо, комментируя денонсацию Госдумой договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

«В принципе этот договор частично утратил свою актуальность в 2014 году, после воссоединения Крыма с Россией. Но надо сказать, что он сохранял свое действие, потому что Азовское море оставалось внутренним морем Украины и России. После сентября прошлого года это соглашение вообще потеряло актуальность, поэтому законодатель поступил правильно, он отсек от себя ненужный правовой актив», — сказал Мезюхо.

Политолог отметил, что каких-то негативных последствий для России из-за денонсации договора быть не может.

«Учитывая тот факт, что мы в состоянии обеспечить охранную безопасность в Керченском проливе и в Азовском море», — подчеркнул он.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.

В связи с тем что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, уточняется в тексте.

Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году в Керчи. В феврале 2023 года Верховная рада расторгла его.