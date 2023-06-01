Умерла режиссер документального кино Людмила Цветкова

На 80-м году жизни в среду, 31 мая, умерла режиссер документального кино, актриса, член Союза кинематографистов России Людмила Цветкова. Об этом сообщается 1 июня на сайте Союза кинематографистов РФ.

Цветкова родилась в 1944 году. Свой творческий путь в кино начинала как актриса. Снялась в более чем 40 фильмах. Работала с Эльдаром Рязановым, Петром Тодоровским, Марленом Хуциевым, Георгием Данелием и др.

В ее режиссерской фильмографии с 1996 года более 20 документальных фильмов, среди которых «Истинный дар», «Брыкин бор» и «Лесной колокольчик». С 2008 года она — президент Ассоциации военного историко-патриотического фильма Союза кинематографистов России. С 22 февраля 2022 года — член Художественного совета при Министерстве обороны РФ, секция «Кинематография».

Награждена Благодарностью президента РФ, Почетным знаком Росзарубежцентра при МИД РФ, медалью «В память 850-летия Москвы», памятной медалью «Патриот России» Российского государственного военного историко-культурного центра при правительстве Российской Федерации.

Союз кинематографистов РФ выразил соболезнования родным и близким Цветковой.