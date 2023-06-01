Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Общество
Путин наградил главу администрации Шебекинского округа орденом Мужества
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Европарламент выступил против председательства Венгрии в Совете ЕС в 2024 году
Общество
Путин поручил ускорить работу по установлению единого статуса многодетной семьи
Общество
Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ
Политика
Путин выразил уверенность в победе России
Мир
Песков указал на рост степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт
Политика
Политолог назвал правильным решением денонсацию договора по Азовскому морю
Мир
СБ Белоруссии заявил о готовности НАТО к полномасштабным боевым действиям
Сюжет:

Журналисту Попкову предъявили обвинение в руководстве совершением теракта в Петербурге

СК; проживающего на Украине журналиста Попкова обвинили в руководстве терактом, где погиб Татарский
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), проживающий на территории Украины, причастен ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ему предъявлено обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта, уточнили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, Попков объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ («Руководство совершением террористического акта»).

Следствие полагает, что Попков переписывался с обвиняемой в совершении теракта Дарьей Треповой (физлицо, внесена в список террористов и экстремистов в РФ). Журналист давал ей указания по подготовке взрыва.

«Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента», — отметили в ведомстве.

Код следствия: в деле о теракте в Петербурге появились новые фигуранты
Эксперты рассказали «Известиям», как украинские спецслужбы вербуют оппозиционно настроенных граждан

МВД РФ объявило Попкова в розыск ранее в четверг.

Трепова ранее дала показания, что была завербована Попковым и именно он попросил ее выполнить задание. 4 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантку до 2 июня.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Владлена Татарского в кафе. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках Татарского. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023