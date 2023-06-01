Журналисту Попкову предъявили обвинение в руководстве совершением теракта в Петербурге

Журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов в РФ), проживающий на территории Украины, причастен ко взрыву в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ему предъявлено обвинение по статье о руководстве совершением террористического акта, уточнили 1 июня в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, Попков объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ («Руководство совершением террористического акта»).

Следствие полагает, что Попков переписывался с обвиняемой в совершении теракта Дарьей Треповой (физлицо, внесена в список террористов и экстремистов в РФ). Журналист давал ей указания по подготовке взрыва.

«Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента», — отметили в ведомстве.

МВД РФ объявило Попкова в розыск ранее в четверг.

Трепова ранее дала показания, что была завербована Попковым и именно он попросил ее выполнить задание. 4 апреля Басманный суд Москвы арестовал фигурантку до 2 июня.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Владлена Татарского в кафе. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках Татарского. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.