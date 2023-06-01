Оседлавший лошадь на Дворцовой в Петербурге предстанет перед судом

Житель Ленинградской области, запрыгнувший на лошадь на Дворцовой площади, предстанет перед судом за хулиганство. Из-за его поступка пострадали двое детей, сообщает телеканал «‎78» со ссылкой на‎ пресс-службу прокуратуры Санкт-Петербурга в четверг, 1 июня.

Сам инцидент произошел 2 января 2023 года. По версии следователей, 39-летний мужчина подошел к запряженной карете, запрыгнул на одну из лошадей, из-за чего повозка покатилась в сторону людей. В результате различные травмы получили четыре человека, среди которых было двое несовершеннолетних.

Обвиняемый проходит по статье о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Уголовное дело направили в судебный участок для рассмотрения по существу, отмечает ИА FlashNord.

В конце мая сообщалось, что в Петербурге лось посоревновался с электричкой на скорость. Животное сдало позиции в районе станции Девяткино, поскольку слишком близко подбежало к краю платформы, где лось оступился и упал.