Арт-кластер «Икра» появится на Камчатке

На Камчатке создается арт-кластер «Икра». Он начнется с запуска Школы креативных индустрий. О проекте в своем Telegram-канале рассказал губернатор Владимир Солодов.

По его словам, которые приводит ИА KamchatkaMedia, регион прошел конкурсный отбор и получит 72,5 млн рублей на покупку, доставку и монтаж оборудования.

Школой креативных индустрий называется специальная образовательная программа для подростков от 10 до 18 лет. Такие программы действуют более чем в 30 регионах. Среди направлений — звукорежиссура, электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация, 3D-графика, дизайн и интерактивные цифровые технологии.

На Камчатке Школа интерактивных индустрий откроется в сентябре 2024 года на базе камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Солодов назвал ее открытие большим практическим шагом к реализации арт-кластера в центре Петропавловска-Камчатского.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском к 2025 году построят канатную дорогу. Она будет соединять центр города с вершиной Мишенной сопки. Уже есть инвестор под этот проект, в этом году сделают проектирование.