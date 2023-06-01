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Пушилин назвал США соучастниками военных преступлений ВСУ

Пушилин заявил, что США являются прямыми соучастниками военных преступлений ВСУ
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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США стали прямыми соучастниками военных преступлений, которые совершают украинские боевики, заявил 1 июня врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в ходе форума «Какая Украина нам нужна?» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Сейчас Соединенные Штаты Америки являются прямыми соучастниками тех военных преступлений, которые совершаются в том числе вооруженными формированиями Украины», — сказал он.

Пушилин провел аналогию с событиями в Сирии.

«В Сирии похожая ситуация, там тоже растили террористов, а сейчас взращивают террористов из украинцев», — подчеркнул глава ДНР.

Невзлетная полоса: США продолжат консультации по поставкам F-16 Киеву
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Накануне стало известно, что Пентагон заключил контракт с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) Gepard на сумму $118,3 млн в рамках помощи Украине.

Днем ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи, в который войдут боеприпасы для ПВО Patriot и реактивной системы залпового огня HIMARS.

После этого посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что новый пакет военной помощи Киеву от США после атаки беспилотников на Московский регион отражает безразличие Вашингтона к преступлениям киевского режима. По мнению дипломата, США настолько «зомбированы» идеей нанести стратегическое поражение России, что продолжают снабжать Киев всё более смертоносным оружием.

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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