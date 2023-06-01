СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В центре Харькова в четверг, 1 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Суспильне».

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что удары были нанесены по Индустриальному району города. В Минобороны России эти данные не комментировали.

Глава обладминистрации Олег Синегубов в социальных сетях призывает горожан оставаться в укрытиях. Объявлена воздушная тревога.

Ранее, 1 июня, в Киеве и Киевской области была повторно объявлена воздушная тревога. Ночью в украинской столице уже объявлялась воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Киеве и области.

До этого о взрывах в Киеве 29 мая проинформировал мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывы произошли в центральных районах.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе.