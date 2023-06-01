Московский суд направит дело Сапеги в Смоленск по вопросу передачи ее в РФ

Пресненский суд Москвы направит в Промышленный районный суд Смоленска представление ФСИН о передаче Софьи Сапеги в РФ. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда 1 июня.

Первое заседание состоялось 24 мая, однако суд не смог вынести решения в отношении Сапеги. Прокурору было необходимо время, чтобы ознакомиться с предоставленным ходатайством защиты. Адвокаты просили о передаче дела в другой суд по подсудности ввиду того, что место жительства Сапеги — это поселок Шигино на острове Русский, где она была зарегистрирована.

Как стало известно в заседании 1 июня, в суд поступила распечатка из базы данных «Российский паспорт», согласно которой от 4 октября 2012 года Сапега была зарегистрирована в Смоленской области.

Прокурор выступил против передачи материалов в отношении осужденной в другой суд и настаивал на рассмотрении вопроса о передаче Сапеги в РФ именно столичным судом.

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