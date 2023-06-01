Мужчина погиб в результате опрокидывания авто под Липецком

В Липецком районе в результате опрокидывания легковушки в кювет погиб мужчина. Об этом региональное УМВД сообщает в четверг, 1 июня.

Авария произошла в ночь на 1 июня на автодороге Тюшевка — Кузьминские Отвержки. Предварительно установлено, что 27-летний водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и перевернулась, пишет LipetskMedia.

Тяжелые травмы получил 28-летний пассажир «десятки». Мужчина скончался в больнице. В УМВД уточняют, что в момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности.

За сутки на дорогах региона зафиксировано 3860 нарушений правил дорожного движения, отмечает GOROD48. За вождение в состоянии опьянения привлечены девять человек, за неиспользование ремней безопасности — 102.

В ночь на 28 мая на трассе Липецк — Данков лоб в лоб столкнулись Skoda Rapid и Daewoo Nexia. 52-летний водитель Daewoo погиб. По предварительной информации, второй автомобилист находился в состоянии опьянения.