«Крылья Советов» встретились с фанатами на базе клуба в Самаре

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» встретились с болельщиками на базе клуба в Самаре, сообщает пресс-служба команды.

Встреча в формате «вопрос-ответ» прошла 31 мая и длилась около часа. После общения с игроками, тренерами и руководством клуба все желающие могли взять автограф и сделать снимки с футболистами.

«Для нас очень важно было встретиться с болельщиками, пообщаться, услышать их мнение. Приятно, что они нас поддерживают всегда, несмотря ни на что», — сказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин, его слова приводит НИА «Самара».

Он также пообещал приложить максимум усилий в предстоящем матче со «Спартаком». Игра пройдет в Самаре на поле стадиона «Солидарность Арена» 3 июня. Начало встречи — в 17:00 мск.