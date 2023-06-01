Брянский боец ММА стал пчеловодом

Титулованный самбист и боец ММА Виталий Минаков из Брянска стал интересоваться разведением пчел. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Давно хотел попробовать заняться пчелами и вот весной решил. Взял пока пару семей и молодой отводок», — заявил спортсмен, его цитирует NASHBRYANSK.RU.

Как отмечает боец, пчеловодство — это очень увлекательное и крайне ответственное занятие. Он привлек к этой деятельности всю семью.

Виталий Минаков проявил себя не только в спорте, но и в политике. Был ведущим на крупном телеканале и занимался и волонтерством.