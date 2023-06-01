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Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Валентин Капустин
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Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в Запорожской области. Об этом заявил на брифинге в четверг, 1 июня, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит самолет Су-25 Воздушных сил Украины», — сообщил он.

Также за сутки перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха». Кроме того, было уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР).

Всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса уничтожено 430 самолетов, 235 вертолетов и 4407 беспилотных летательных аппаратов, отметили в Минобороны РФ.

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Ранее, 24 мая, сообщалось, что система ПВО РФ за сутки сбила украинский самолет МиГ-29 и 20 беспилотников в ДНР. Также были поражены 93 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, живая сила и военная техника в 107 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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