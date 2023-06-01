В Подмосковье спрогнозировали третий класс пожарной опасности 1 и 2 июня

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Московской области 1 и 2 июня. В эти дни в регионе ожидаются переменная облачность и температуру воздуха до +20 градусов. Об этом рассказали в Комлесхозе Подмосковья в четверг, 1 июня.

31 мая на территории области не выявили лесных пожаров, а 1 и 2 июня в регионе ожидают третий класс опасности. В некоторых лесничествах риски снизятся до второго и первого классов, сообщает телеканал «360».

При обнаружении пожара необходимо позвонить или по номеру лесной охраны, или 8-800-100-94-00, или 112.

Ранее, 29 мая, в комитете лесного хозяйства региона сообщали, что класс пожарной опасности вырастет в лесах Московской области на этой неделе.

В тот же день учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин в беседе с НСН заявил, что метод тушения пожара с помощью искусственного вызывания осадков нужно применять аккуратно, поскольку до конца не изучены его последствия для природы.