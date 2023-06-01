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Как подать документы в колледж в 2023 году — инструкция для поступающих

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Среднее профессиональное образование, которое можно получить в колледже или техникуме, имеет ряд преимуществ. Так, срок обучения в этих заведениях меньше, чем в вузах, а программа носит более практический характер, что позволяет лучше разобраться в специальности. Кроме того, после колледжа можно сразу начать работать или продолжить учебу.

О том, как правильно подать документы для поступления в среднее специальное учебное заведение (ссуз), читайте в материале «Известий».

Кто может поступить в колледж в 2023 году

Подать заявку на поступление в колледж могут выпускники 9-х и 11-х классов школ, имеющие аттестаты об общем или среднем общем образовании.

При этом заявки можно отправить в неограниченное количество учебных заведений. Однако число специальностей, доступных для поступления, внутри одного колледжа зачастую небезгранично, поэтому следует внимательно ознакомиться с условиями заинтересовавшего ссуза.

Поступление в колледж после 9 класса в 2023 году

Поступление в колледж после девятого класса имеет ряд особенностей.

Например, срок обучения для студентов, окончивших девять классов, будет дольше — около четырех лет. Это происходит из-за того, что в первые два года осваивается программа 10–11-х классов. Поступившие после 11-го класса будут учиться три года или даже меньше.

Кроме того, если абитуриент, поступающий после девятого класса, м несовершеннолетний, он должен предоставить дополнительные документы — свое свидетельство о рождении, а также паспорт и СНИЛС одного из родителей.

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Какие документы нужны для поступления в колледж в 2023 году

К заявке на поступление необходимо приложить определенный пакет документов. Его состав может незначительно отличаться в зависимости от выбранного места учебы, но обычно в него входят:

  • ксерокопия или оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, то есть паспорт;
  • копия или оригинал аттестата о полученном образовании;
  • фотографии размером 3х4 (необходимое количество нужно уточнять на сайте ссуза);
  • медицинская справка по форме 086/у.

При этом иностранные граждане или россияне, проживающие за рубежом, должны предоставить оригинал документа об образовании из учреждения, которое признается в Российской Федерации. Также необходимы заверенные переводы на русский язык этого документа и приложения к нему, если такое есть.

Помимо этого можно и даже нужно прикладывать документальные свидетельства личных достижений абитуриента — они повысят шанс на поступление. Полезны будут сертификаты победителей и призеров олимпиад, а также творческих, спортивных и научных конкурсов по выбранной специальности.

Когда подавать документы в колледж в 2023 году

Прием документов на очную форму обучения стартует 20 июня и длится до 10 августа. Для поступающих, которым нужно сдавать дополнительные вступительные испытания, этот срок будет чуть короче — до 10 августа. Даты дополнительных испытаний можно уточнить на сайте учебного заведения.

Если останутся вакантные места, прием документов будет продлен до 25 ноября. При этом сроки поступления на очно-заочную и заочную форму определяются каждым ссузом отдельно.

Подать документы можно несколькими способами: лично через приемную комиссию, в электронном виде на портале госуслуг, через сайт колледжа или отправить по почте заказным письмом.

Почему не приняли заявку на поступление в колледж

В некоторых случаях заявки на поступление в колледж могут быть отклонены. Для этого есть несколько причин:

  • поданные документы не соответствуют российскому законодательству;
  • пакет документов был неполным;
  • заявление подано лицом, не относящимся к поступающему;
  • в документах содержатся противоречивые сведения.

Чтобы избежать этого, следует тщательно проверять свой набор документов, четко следовать инструкциям на сайтах ссузов и заполнять заявления самостоятельно, не привлекая третьих лиц.

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