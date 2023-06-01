Как подать документы в колледж в 2023 году — инструкция для поступающих
Среднее профессиональное образование, которое можно получить в колледже или техникуме, имеет ряд преимуществ. Так, срок обучения в этих заведениях меньше, чем в вузах, а программа носит более практический характер, что позволяет лучше разобраться в специальности. Кроме того, после колледжа можно сразу начать работать или продолжить учебу.
О том, как правильно подать документы для поступления в среднее специальное учебное заведение (ссуз), читайте в материале «Известий».
Кто может поступить в колледж в 2023 году
Подать заявку на поступление в колледж могут выпускники 9-х и 11-х классов школ, имеющие аттестаты об общем или среднем общем образовании.
При этом заявки можно отправить в неограниченное количество учебных заведений. Однако число специальностей, доступных для поступления, внутри одного колледжа зачастую небезгранично, поэтому следует внимательно ознакомиться с условиями заинтересовавшего ссуза.
Поступление в колледж после 9 класса в 2023 году
Поступление в колледж после девятого класса имеет ряд особенностей.
Например, срок обучения для студентов, окончивших девять классов, будет дольше — около четырех лет. Это происходит из-за того, что в первые два года осваивается программа 10–11-х классов. Поступившие после 11-го класса будут учиться три года или даже меньше.
Кроме того, если абитуриент, поступающий после девятого класса, м несовершеннолетний, он должен предоставить дополнительные документы — свое свидетельство о рождении, а также паспорт и СНИЛС одного из родителей.
Какие документы нужны для поступления в колледж в 2023 году
К заявке на поступление необходимо приложить определенный пакет документов. Его состав может незначительно отличаться в зависимости от выбранного места учебы, но обычно в него входят:
- ксерокопия или оригинал документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего, то есть паспорт;
- копия или оригинал аттестата о полученном образовании;
- фотографии размером 3х4 (необходимое количество нужно уточнять на сайте ссуза);
- медицинская справка по форме 086/у.
При этом иностранные граждане или россияне, проживающие за рубежом, должны предоставить оригинал документа об образовании из учреждения, которое признается в Российской Федерации. Также необходимы заверенные переводы на русский язык этого документа и приложения к нему, если такое есть.
Помимо этого можно и даже нужно прикладывать документальные свидетельства личных достижений абитуриента — они повысят шанс на поступление. Полезны будут сертификаты победителей и призеров олимпиад, а также творческих, спортивных и научных конкурсов по выбранной специальности.
Когда подавать документы в колледж в 2023 году
Прием документов на очную форму обучения стартует 20 июня и длится до 10 августа. Для поступающих, которым нужно сдавать дополнительные вступительные испытания, этот срок будет чуть короче — до 10 августа. Даты дополнительных испытаний можно уточнить на сайте учебного заведения.
Если останутся вакантные места, прием документов будет продлен до 25 ноября. При этом сроки поступления на очно-заочную и заочную форму определяются каждым ссузом отдельно.
Подать документы можно несколькими способами: лично через приемную комиссию, в электронном виде на портале госуслуг, через сайт колледжа или отправить по почте заказным письмом.
Почему не приняли заявку на поступление в колледж
В некоторых случаях заявки на поступление в колледж могут быть отклонены. Для этого есть несколько причин:
- поданные документы не соответствуют российскому законодательству;
- пакет документов был неполным;
- заявление подано лицом, не относящимся к поступающему;
- в документах содержатся противоречивые сведения.
Чтобы избежать этого, следует тщательно проверять свой набор документов, четко следовать инструкциям на сайтах ссузов и заполнять заявления самостоятельно, не привлекая третьих лиц.