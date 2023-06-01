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МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности

МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности

МИД РФ: разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Американские спецслужбы пользуются двойными стандартами в сфере международной информационной безопасности. Об этом 1 июня говорится в заявлении Министерства иностранных дел России по факту скрытого сбора данных, производимого США с помощью программных уязвимостей в мобильных телефонах их производства.

«США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства «двойных стандартов» этой страны, ее спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН. <…> Ни одно государство не вправе злоупотреблять своими технологическими возможностями в такой чувствительной сфере, как доступ к персональным данным пользователей смартфонов», — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что Россия регулярно поднимала на всех профильных международных площадках вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере, выработки универсальных норм поведения в цифровом пространстве на основе уважения фундаментальных прав и свобод человека и суверенного равенства государств.

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В МИДе в очередной раз призвали все заинтересованные стороны к формированию понятных и справедливых механизмов регулирования в цифровой сфере. Они, как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, должны быть обязательными для всех государств, а особенно для разработчиков информационно-коммуникационных технологий.

Ранее в этот день Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о вскрытии разведывательной акции американских спецслужб с использованием устройств Apple. Было установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонов компании.

Факты заражения были выявлены как у отечественных, так и у зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны НАТО и постсоветского пространства.

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