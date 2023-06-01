Как поступить без ЕГЭ в 2023 году — вузы и колледжи, куда можно без экзаменов

Основным критерием для поступления в российские вузы является сумма баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ). Но не всем экзаменуемым удается набрать достаточное количество, а некоторые выпускники и вовсе не участвуют в тестировании. Куда можно поступить без результатов ЕГЭ — читайте в материале «Известий».

Как поступить в вуз без ЕГЭ

Существуют категории абитуриентов, которые могут быть зачислены в вуз без экзаменов. Это победители или призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, чемпионы мира или Европы в крупных спортивных состязаниях. Подробнее о том, какие льготы есть у абитуриентов при поступлении, читайте в отдельном материале «Известий».

Кроме того, поступление может определяться сдачей вступительных экзаменов в вуз. Поступить, основываясь лишь на итогах вступительного испытания, могут абитуриенты с подтвержденной инвалидностью, иностранные граждане и выпускники иностранных образовательных организаций, а также в отдельных случаях абитуриенты со средним профессиональным или высшим образованием. Порядок поступления последних вуз определяет самостоятельно.

Абитуриентам, которые уже получили диплом о высшем образовании, повторно сдавать ЕГЭ не нужно — их примут по результатам внутренних испытаний вуза.

Если выпускник набрал слишком мало баллов на ЕГЭ для государственных вузов, он может рассчитывать на поступление в коммерческие учебные учреждения, у которых проходной балл гораздо ниже. Однако совсем без экзаменов в них поступить нельзя.

Также все более популярными в России становятся программы онлайн-образования, где можно приобрести платные обучающие курсы профподготовки.

Куда поступать без ЕГЭ

Если выпускник вообще не сдавал ЕГЭ или провалил экзамены, он может поступить в колледж, имея на руках аттестат о школьном образовании. В колледже можно получить среднее профессиональное образование по самым разным направлениям. Эти учебные учреждения ведут обучение по принципу вузов, а по окончании выпускник становится специалистом среднего звена.

Помимо того, среднее профессиональное образование (СПО) можно получить в техникуме или училище. Как правило, это обучение по рабочим специальностям, дающее выпускнику начальную степень профессионального образования.

После получения диплома учреждения СПО можно снова задумываться о подаче документов в вуз.

Ранее «Известия» писали, какие документы необходимы абитуриенту для поступления в вуз или колледж.