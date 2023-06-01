Тверской рецидивист обокрал автомат по продаже воды

Безработный рецидивист обокрал на 2,5 тыс. рублей аппарат по продаже питьевой воды в Твери, сообщает в четверг, 1 июня, пресс-служба областного управления МВД.

Инцидент произошел на улице Хромова. Неизвестный повредил купюроприемник у торгового оборудования и забрал дневную выручку от продажи. Прибывшие на место полицейские и участковый осмотрели территорию, а эксперт-криминалист изъял отпечатки пальцев и орудия взлома.

Правоохранители установили, что кражу совершил безработный, ранее судимый 27-летний житель Твери. Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что деньги потратил.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража», отмечают «Тверские ведомости». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В середине мая сообщалось, что тверской рецидивист сорвал золотую цепь с крестом с шеи пенсионерки и скрылся. Мужчину задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».