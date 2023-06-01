Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Армия
Российская ПВО сбила украинский Су-25 в Запорожской области
Мир
Польша передала оружие и боеприпасы полиции Молдавии
Экономика
Правительство России призвало промышленность активнее замещать иностранный софт
Армия
Военный эксперт заявил об обеспокоенности США строительством атомных ледоколов РФ
Мир
Швейцарский концерн подал заявку на поставку Киеву через ФРГ танков Leopard
Авто
Автоэксперт оценил инициативу о возвращении техрегламента по производству авто
Общество
Госдума приняла закон о регулировании табачного рынка
Мир
МИД РФ указал на использование США двойных стандартов в сфере инфобезопасности

Читатели Welt возмутились решением МИД ФРГ закрыть генконсульства РФ в стране

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. Свои комментарии они опубликовали под соответствующей публикацией на сайте издания.

«Во времена, когда дипломатия необходима, наш главный дипломат снова пускает всё на самотек», — написал пользователь Testo S.

Комментаторы также подчеркнули, что Германия никогда не была слабее в плане внешней политики.

«Забавно: это пример эскалации, а не дипломатии», — считает Christoph C.

Читатели издания назвали инфантильными действия Бербок.

«Что ж, очевидно, это только вопрос времени, когда всё русское будет запрещено и в Германии. На Украине это сделали! Остается только надеяться, что министр иностранных дел скоро уйдет в прошлое», — отметил Hans Jürgen R.

От ворот разворот: как в Германии меняют политику в отношении Москвы
Правящая партия решила ставить на собственную мощь ФРГ

31 мая правительство ФРГ объявило, что отзывает разрешение на работу у четырех из пяти генконсульств России в стране. Министерство иностранных дел Германии потребовало закрыть до 31 декабря генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В свою очередь Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

В МИД РФ расценили решение ФРГ как очередной недружественный шаг по разрушению двусторонних отношений. Как добавили в ведомстве, в ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию отношений двух стран лежит на Берлине. Действия Германии не останутся без реакции со стороны России, заверили в министерстве.

29 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу. Она напомнила, что германская сторона в 2022 году без всяких оснований предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам загранучреждений России, а в начале 2023 года инициировала высылку еще около 30 сотрудников, которых «обвинила в некой несовместимой с дипстатусом деятельности».

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия в свою очередь принимает ответные меры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023