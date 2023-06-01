Читатели Welt возмутились решением МИД ФРГ закрыть генконсульства РФ в стране

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за решение закрыть четыре из пяти российских консульств в стране. Свои комментарии они опубликовали под соответствующей публикацией на сайте издания.

«Во времена, когда дипломатия необходима, наш главный дипломат снова пускает всё на самотек», — написал пользователь Testo S.

Комментаторы также подчеркнули, что Германия никогда не была слабее в плане внешней политики.

«Забавно: это пример эскалации, а не дипломатии», — считает Christoph C.

Читатели издания назвали инфантильными действия Бербок.

«Что ж, очевидно, это только вопрос времени, когда всё русское будет запрещено и в Германии. На Украине это сделали! Остается только надеяться, что министр иностранных дел скоро уйдет в прошлое», — отметил Hans Jürgen R.

31 мая правительство ФРГ объявило, что отзывает разрешение на работу у четырех из пяти генконсульств России в стране. Министерство иностранных дел Германии потребовало закрыть до 31 декабря генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. В свою очередь Германия закроет свои консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге.

В МИД РФ расценили решение ФРГ как очередной недружественный шаг по разрушению двусторонних отношений. Как добавили в ведомстве, в ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию отношений двух стран лежит на Берлине. Действия Германии не останутся без реакции со стороны России, заверили в министерстве.

29 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти ФРГ, введя в марте текущего года квоту для ряда категорий персонала посольства России и генконсульств, существенно затруднили их работу. Она напомнила, что германская сторона в 2022 году без всяких оснований предписала покинуть территорию ФРГ около 40 дипломатическим и административно-техническим сотрудникам загранучреждений России, а в начале 2023 года инициировала высылку еще около 30 сотрудников, которых «обвинила в некой несовместимой с дипстатусом деятельности».

Страны Запада начали активно высылать российских дипломатов после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Россия в свою очередь принимает ответные меры.