Запад уже давно обсуждает, как конкретно могут выглядеть гарантии безопасности для Украины Об этом 1 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщил портал Noi.

«Одно совершенно ясно: мы вносим сейчас наш вклад в поддержку Украины, и мы всегда говорили о том, что для миропорядка после войны необходимо дать гарантии», — подчеркнул он на брифинге по прибытии в Молдавию на саммит Европейского политического сообщества.

Шольц пообещал, что Берлин внесет свой вклад в содержание возможных соглашений. Как конкретно будут выглядеть гарантии безопасности Украине, ее союзникам придется обсудить.

«Об этом мы говорим уже давно друг с другом», — заключил он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что ЕС должен предоставить Киеву ощутимые и надежные гарантии безопасности. Он подчеркнул, что киевский режим активно вооружают, но не включают его ни в один стратегический диалог.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Белого дома Джо Байденом на полях саммита G7 в Хиросиме заявил о необходимости гарантий безопасности для страны до ее вступления в НАТО.

В середине мая Макрон вновь подчеркнул важность предоставления гарантий безопасности Киеву для «построения архитектуры европейской безопасности». По словам политика, задача Европы — оказать помощь Киеву в контрнаступлении, подготовить вопросы гарантий безопасности и мирных переговоров, которые «неизбежно начнутся».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.