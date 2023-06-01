Комиссия ради Туска

В преддверии парламентских выборов в Польше, которые должны пройти осенью этого года, правящая партия «Право и справедливость» начинает охоту на ведьм — преследование и дискриминацию тех, кого объявят проводниками российского влияния. Все последние годы на польском государственном телевидении оппозицию в лице партии «Гражданская платформа» пытаются изобразить агентурой Кремля, раздувая мнимую русофилию этой политической силы из самых ничтожных поводов. Кульминацией этой многолетней кампании шельмования стало принятие в конце мая закона о создании комиссии по изучению «влияния России» на государственную безопасность Польши в 2007–2022 годах.

Специальная комиссия с весьма широкими полномочиями будет состоять из девяти человек, назначаемых и отзываемых сеймом. Она сможет выносить решения о «мерах по исправлению ситуации», в частности лишать лиц, попавших под подозрение в нахождении под «российским влиянием», права на ношение оружия и доступа к секретной информации, а также запрещать занимать государственные должности сроком на 10 лет.

В Польше этот нормативно-правовой акт назвали законом Дональда Туска, намекая на то, что его истинная цель — вывести из политической игры лидера «Гражданской платформы». Нынешний глава польской оппозиции в 2007–2014 годах занимал пост премьер-министра Польши. В этот период, с одной стороны, произошло относительное потепление российско-польских отношений, с другой — случилась авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погиб один из лидеров партии «Право и справедливость», тогдашний президент Польши Лех Качиньский. Родной брат погибшего, Ярослав Качиньский, прямо обвинял Туска в причастности к трагедии. В польской прессе высказывается мнение, что создаваемая комиссия будет использоваться властями для дискредитации «Гражданской платформы» и ее лидера.

Принятый закон — это инструмент политического устранения не только личного врага, но и опасного конкурента на выборах. Эта версия подтверждается данными социологов: «Гражданская платформа» постепенно сокращает отрыв от правящей партии и имеет все шансы получить этой осенью контроль над парламентом.

Антидемократическую сущность закона о комиссии, расследующей «российское влияние», польские власти пытаются прикрыть русофобской риторикой. Президент Польши Анджей Дуда выступил с инициативой создания аналогичной комиссии на уровне Европейского союза. По мысли президента, этот орган должен рассматривать «вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег», которые будто бы «вливались в различные европейские институты» для принятия нужных Москве решений — в частности, о строительстве газопроводов «Северный поток».

Однако договориться с брюссельской бюрократией у польских властей пока не получается. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что ЕС «обеспокоен ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке», и пригрозил Варшаве принятием ответных мер.

Свою озабоченность высказал также американский посол в Варшаве Марк Бжезинский. По его словам, польский закон «позволяет снизить возможности избирателей в обход четко определенного процесса в независимом суде». Вслед за послом обеспокоенность выразил и Госдепартамент США.

Обратим внимание на важную деталь: свое заявление посол США сделал в эфире телеканала TVN, считающегося рупором польской оппозиции. В 2021 году сейм принял поправки к закону о радио и телевидении, которые делали незаконным вещание этого телеканала, принадлежащего американскому Discovery (документ запрещал компаниям не из Евросоюза владеть контрольным пакетом акций польских СМИ). Однако президент Анджей Дуда после переговоров с высокопоставленным чиновником американской администрации наложил вето на резонансный закон. То есть у Вашингтона имеются рычаги давления на Варшаву и, когда надо, американцы ими пользуются, не ограничиваясь высказыванием озабоченностей.

Впрочем, точка в истории с расследованием в Польше «российского влияния» еще не поставлена. Закон направлен президентом в Конституционный суд для изучения «пунктов, которые вызывают сомнения». Если он всё же останется в нынешней редакции, то можно будет смело утверждать, что добро на это получено из-за океана.

Причем речь будет идти о поддержке Вашингтоном явно неконституционного акта, поскольку создаваемая сеймом комиссия получит полномочия исполнительной, надзорной и судебной ветвей власти, которые по Конституции Республики Польша разделены. Очевидно, что польское руководство будет использовать комиссию для давления на оппозиционных политиков в преддверии парламентских выборов, на которых правящая партия может потерять власть.

Это не первый случай движения восточноевропейского государства от демократии к авторитаризму, на который США смотрят сквозь пальцы. Так, например, стремление властей Молдавии ликвидировать оппозиционную партию «Шор» при помощи Конституционного суда также не находит должного порицания со стороны Соединенных Штатов, презентующих себя в качестве хранителей демократических ценностей. При этом любой отход России или Белоруссии от западного демократического канона вызывает в Вашингтоне бурные эмоции.

Такая избирательность американского истеблишмента порождает у элит стран Восточной Европы уверенность в том, что под соусом борьбы с «российским влиянием» или «российской агрессией» они могут применять репрессии в отношении оппозиции, ограничивать свободу слова и плевать на политический плюрализм. То есть делать всё то, в чем Запад обвиняет Россию.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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