Воду на городском пляже Ижевска признали небезопасной для купания

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии провели исследование проб песка и воды с городского пляжа в Ижевске. Воду в Ижевском пруду признали небезопасной для купания.

По данным ИА «Сусанин», песок получил положительное заключение экспертов по микробиологическому и химическому составу. Повторные пробы специалисты будут брать каждые 10 дней в течение всего лета.

Административные инспекции планируют регулярно посещать пляж для проведения профилактических бесед с отдыхающими. За нарушение запрета на купание предусмотрены штрафы в размере до 2 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что купальный сезон стартовал на 11 пляжах Оренбургской области. Все территории получили положительные заключения экспертиз, выполнена уборка мусора и обследование акваторий.