Мужчина пострадал при столкновении легковушки с автобусом в Апатитах

В Апатитах (Мурманская область) в результате столкновения автобуса с легковушкой пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла 31 мая на улице Козлова в районе дома № 1. По предварительным данным, водитель автобуса «МАЗ» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль «ВАЗ».

В результате столкновения пострадал водитель легковушки. Его доставили в медучреждение, пишет ИА «Би-порт». Обстоятельства устанавливаются.

29 мая в Верхней Пышме автобус насмерть сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора. По словам водителя, он не заметил девочку и остановил движение только тогда, «когда услышал крик кондуктора».