Движение грузовиков ограничили на трассах Башкортостана

Ограничение движения грузовиков ввели на трассах Башкортостана на всё лето. Соответствующее постановление подписано в правительстве республики.

По словам министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, речь идет о дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения. Грузовики не могут проехать по трассам с 10 до 22 часов, если дневная температура превышает +32 градуса. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Такие меры принимаются в связи с тем, что при повышенной температуре воздуха асфальт прогревается и продавливается под тяжелым транспортом. Ограничения будут действовать до 31 августа.

Ранее сообщалось, что движение грузовиков ограничили на Ленинградском мосту в Омске. Такие меры принимаются для обеспечения качества бетонируемых конструкций. Рабочим необходимо минимизировать вибрацию и деформацию мостового сооружения под тяжелым транспортом.