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IX Книжный фестиваль «Красная площадь» откроется 2 июня

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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2 июня в 12 часов начнет работу IX Книжный фестиваль «Красная площадь». Его откроют председатель оргкомитета по проведению книжного фестиваля «Красная площадь», советник президента России Владимир Толстой и полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Сразу после на главной сцене состоится выступление пианиста Бориса Березовского и его учеников. Он с гордостью представит свой удивительный класс, который в будущем, мы уверены, составит славу русской пианистики: Лев Бакиров, Владимир Рублёв, Карина Тер Газарян, Ирина Тен. В программе прозвучат сочинения Рахманинова, Крейслера, Мендельсона, Чайковского, Грига и Шуберта.

Свои новинки на фестивале представят около 400 издательств, среди которых московские и петербургские флагманы книжного рынка, а также издатели из 56 российских регионов и Республики Беларусь. Более 100 тыс. наименований книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы ждут своих читателей. К традиционным участникам фестиваля добавятся представители из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. По традиции книги на фестивале будут стоить дешевле на 20%, чем в книжных магазинах.

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