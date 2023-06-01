Подозрительный предмет обнаружили возле автобусной остановки в Москве

В Москве обнаружили подозрительный предмет неподалеку от остановки общественного транспорта на Международном шоссе на севере столицы. Информация об этом поступила «Известиям» в четверг, 1 июня.

По предварительным данным, предмет обнаружил местный житель, который собирался на рыбалку.

Как рассказал «Известиям» очевидец, сейчас профильные службы работают на месте обнаружения предмета, похожего на мину. Никаких опознавательных знаков рядом с предметом не было.

В начале мая в Подмосковье каршеринг оцепили из-за обнаруженной в машине страйкбольной гранаты.