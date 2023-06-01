В Донецке сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны сработали в Донецке утром 1 июня. Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий».

В небе над городом была видна ракета, выпущенная, чтобы сбить снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности устанавливаются.

Ранее в этот день в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что ВСУ трижды обстреляли Донецк в ночь на 1 июня. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.

Позднее сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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