Актриса из сериала «Братаны» умерла после отказа от госпитализации

Актриса сериалов «Кремлевские курсанты» и «Братаны» Лидия Грибова скончалась в возрасте 91 года. Об этом 1 июня сообщило ИА Регнум.

«В квартире на улице Ангарской в Москве скончалась 91-летняя женщина. При жизни она страдала ишемией головного мозга и хроническими заболеваниями», — рассказал источник.

По данным издания, Грибова почувствовала себя плохо 29 мая около 20:00 и вызвала скорую помощь. Врачи посоветовали женщине поехать с ними в больницу, но она отказалась. Спустя два часа актриса умерла.

Грибова начала сниматься в кино в 2000 году. Она исполнила роли в сериалах «Кремлевские курсанты», «Братаны», «Холодное сердце», «Чокнутая», «Говорит полиция!», фильмах «Артист и мастер изображения», «Кровные узы», «Только вернись!»