Жительницу Ульяновска оштрафовали за мусор в неположенном месте

Жительницу Ульяновска оштрафовали за выброс мусора в неположенном месте, сообщает в четверг, 1 июня, пресс-служба областного министерства природных ресурсов и экологии.

Инцидент произошел на улице Терешковой, пишет ulpravda.ru. Участковый полиции зафиксировал, что женщина выбросила бытовые отходы вне контейнера для сбора мусора.

Инспекторы эконадзора регионального минприроды рассмотрели протокол управления МВД Засвияжского района Ульяновска по факту нарушения природоохранного законодательства.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности и назначили штраф в соответствии со ст. 8.2 ч. 3.1 КоАП РФ (загрязнение окружающей среды, выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и потребления вне объектов размещения отходов или мест накопления отходов).

В начале мая сообщалось, что Ульяновск очистят от опасных автомобильных покрышек, которые скопились во дворах домов и на контейнерных площадках.