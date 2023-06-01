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МВД объявило журналиста Романа Попкова в федеральный розыск

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов и экстремистов в РФ). Информация об этом содержится в базе данных министерства.

Там указано, что Попков разыскивается по уголовной статье, по какой именно — не уточняется.

Прежде его связывали с гибелью военного корреспондента Владлена Татарского, который погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе Street Food Bar в Санкт-Петербурге.

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Предположительно, журналист может быть связан с Дарьей Треповой (физлицо, внесена в список террористов и экстремистов в РФ), обвиняемой в совершении теракта. По словам Треповой, она была завербована Попковым и именно он попросил ее выполнить задание. Попков, в свою очередь, подтвердил, что знаком с девушкой, но опроверг информацию о том, что давал ей какие-либо указания.

4 апреля Басманный суд арестовал Трепову до 2 июня.

Теракт в Санкт-Петербурге был совершен 2 апреля. Трепова пришла на творческий вечер Владлена Татарского в кафе. Она представилась Анастасией и подарила журналисту статуэтку, внутри которой находилось самодельное взрывное устройство, которое позже взорвалось в руках Татарского. В результате военкор погиб на месте, еще 42 человека пострадали.

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