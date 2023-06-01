Кокорев продолжит работу на посту главного тренера ХК «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» заключил новый контракт с Дмитрием Кокоревым, он продолжит работу на посту главного тренера. Об этом 1 июня сообщается на сайте команды.

Два сезона (2021/22, 2022/23) он работал в системе ХК «Сочи» на посту главного тренера молодежной команды «Капитан». В октябре 2022 года вошел в тренерский штаб «леопардов».

В январе 2023 года Кокорев был назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК «Сочи».

Дмитрий Кокорев является воспитанником московского «Динамо», напомнили в ХК.

В феврале «Спорт-Экспресс» написал, что Дмитрий Кокорев может остаться главным тренером «Сочи» на следующий сезон. После 68 игр регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Сочи» набрал 32 очка и занял последнее место.