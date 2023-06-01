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Рябков назвал вбросом информацию о возможном переносе саммита БРИКС

Замглавы МИДа Рябков: саммит БРИКС пройдет в августе в Йоханнесбурге, как это было согласовано
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Замглавы МИД России Сергей Рябков 1 июня назвал вбросом информацию западных СМИ о возможном переносе саммита БРИКС. Он подчеркнул, что мероприятие состоится в 20-х числах августа в Йоханнесбурге, как это было согласовано.

«Не думаю, что эту тему нужно раскручивать. Скорее всего, это попытка осложнить нормальную работу в бриксовском формате, попытка навязать какую-то ложную повестку дня. <…> Мы работаем спокойно по той схеме, которая известна. Саммит в Йоханнесбурге в этом году, в будущем году — в Казани. Так что БРИКС движется вперед. Здесь ничего влияющего негативным образом на его календарь я не вижу и советую вам не поддаваться на провокации», — сказал он журналистам.

Также Рябков сообщил, что согласован внушительный и важный итоговый документ, который будет подписан по итогам министерской встречи БРИКС.

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Накануне стало известно, что Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику для участия 1–2 июня в совещании министров иностранных дел БРИКС.

Как ранее рассказала в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны в ходе мероприятия обсудят актуальные вопросы международной повестки, взаимодействие на ведущих многосторонних площадках, проведут обмен мнениями о перспективах развития стратегического партнерства БРИКС, включая институциональное развитие объединения.

Указывалось, что особое внимание планируется уделить подготовке к 15-му саммиту БРИКС с 23 по 24 августа.

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