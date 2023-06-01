Пассажирка рейса Сочи — Челябинск умерла на борту

Женщина 1977 года рождения умерла на борту рейса «Уральских авиалиний», летевшего из Сочи в Челябинск. Об этом в четверг, 1 июня, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Инцидент произошел накануне, 31 мая.

«На борту самолета, следовавшего по маршруту Сочи — Челябинск, скоропостижно скончалась женщина. Следователями выполняется комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи осматривают место происшествия, проводят опросы очевидцев. Готовится к назначению ряд медицинских экспертиз, добавили в управлении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Уральская транспортная прокуратура в свою очередь написала в Telegram-канале, что свердловской транспортной прокуратурой организованна проверка исполнения законодательства при оказании неотложной медицинской помощи работниками авиакомпании.

Ранее, 5 мая, мужчина умер в самолете авиакомпании «ИрАэро» во время полета из Иркутска в Бодайбо. У мужчины не прощупывался пульс. Было принято решение следовать в аэропорт назначения. О причинах смерти не сообщалось.