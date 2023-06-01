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Более 24 тыс. саженцев белорусской голубики доставили в Калужскую область

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Более 24 тыс. саженцев клубники из Белоруссии ввезли в Калужскую область в мае, сообщает в четверг, 1 июня, газета «Весть» со ссылкой региональное управление Россельхознадзора.

Посадочный материал поступил со всеми необходимыми документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Последующая экспертиза показала отсутствие наличия признаков заражения карантинными организмами.

Белорусские саженцы уже поступили получателям для дальнейшего использования.

Ранее в мае эксперты назвали самые популярные семена у россиян. Оказалось, что россияне чаще всего сажают укроп, петрушку, горох и салаты.

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