Более 24 тыс. саженцев белорусской голубики доставили в Калужскую область

Более 24 тыс. саженцев клубники из Белоруссии ввезли в Калужскую область в мае, сообщает в четверг, 1 июня, газета «Весть» со ссылкой региональное управление Россельхознадзора.

Посадочный материал поступил со всеми необходимыми документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Последующая экспертиза показала отсутствие наличия признаков заражения карантинными организмами.

Белорусские саженцы уже поступили получателям для дальнейшего использования.

Ранее в мае эксперты назвали самые популярные семена у россиян. Оказалось, что россияне чаще всего сажают укроп, петрушку, горох и салаты.