Самой популярной игрушкой у детей в этом году стал Гусь-обнимусь

В топ-3 самых популярных мягких игрушек в России в этом году вошли Гусь-обнимусь, Кот-батон и плюшевый мишка (игрушка в виде подушки). Своим исследованием на эту тему 1 июня с «Известиями» поделился оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

При этом в прошлом году лидировали Хаги-ваги, Кисси Миси, Утка Лалафан.

Средний чек на мягкие игрушки в период с 1 января по 20 мая составил 824 рублей — это на 2% ниже, чем в прошлом году. Число покупок упало на 35%. Гусь-обнимусь в среднем обошелся покупателям в 930 рублей, в прошлом году его не было в продаже. Хаги-ваги — в 339 рублей — на 56% ниже, чем в 2022 году.

Как уточнили в компании, популярность игрушек и плюшевой продукции связана с медийным весом персонажей из детских игр, мультфильмов и кинокартин.

«Современные дети и их родители уже привыкли к «трендовой» смене интереса к таким товарам. Вирусный эффект какого-либо героя традиционно используется производителями и предпринимателями», — говорится в исследовании.

В этот же день было опубликовано исследование банка «Русский стандарт», согласно которому расходы на АЗС, продукты питания и средства гигиены чаще всего оказывались в кассовых чеках россиян весной 2023 года.