Спецназ «Ахмат» начал подготовку к наступлению на новом участке

Спецназ «Ахмат» начал готовиться к наступательным действиям на новом участке в зоне СВО в Донбассе. Об этом 1 июня сообщил командир подразделения Апты Алаудинов.

«Приказом верховного главнокомандующего ВС РФ спецназ «Ахмат» переведен на новый участок. Часть наших сил и средств осталась на прежнем участке. В мое подчинение определен один полк, еще два полка подготавливаются. Начинаем готовиться к активным наступательным действиям», — написал он в Telegram.

Алаудинов заявил, что гарантирует освобождение Донецкой Народной Республики (ДНР) после переброски на донецкое направление.

31 мая врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что марьинское направление на данный момент относится к зоне ответственности чеченских военных — подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов.

Министерство обороны РФ сообщило, что в координации со штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады чеченские военнослужащие ведут успешные наступательные действия. По информации источников «Известий», знакомых с ситуацией, спецподразделения «Ахмат» уже установили контроль над несколькими важными украинскими объектами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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