Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через гаджеты Apple
Мир
Лукашенко указал на обострение военно-политической обстановки вокруг СНГ
Мир
Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине
Политика
Рябков сообщил о согласовании важного документа на БРИКС
Происшествия
ВСУ выпустили по ЛНР более 30 снарядов из РСЗО HIMARS за май
Общество
Песков сообщил о докладах Путину от ведомств по ситуации в Шебекино
Политика
Рябков назвал вбросом информацию о возможном переносе саммита БРИКС
Здоровье
Врач назвал продукты с высоким содержанием вредного холестерина
Спорт
Кокорев продолжит работу на посту главного тренера ХК «Сочи»
Армия
Военный эксперт рассказал о технических характеристиках РСЗО «Смерч»
Мир
Глава «Росатома» оценил усилия главы МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС
Политика
Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю
Сюжет:

Глава «Росатома» оценил усилия главы МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Лихачев: Россия высоко оценивает деятельность Гросси по безопасности ЗАЭС
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по созданию условий безопасности на Запорожской АЭС и будет ее всячески поддерживать. Об этом заявил в четверг, 1 июня, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы очень высоко оцениваем работу гендиректора МАГАТЭ по созданию всех необходимых условий по защите станции, по обеспечению ее безопасности. Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы. Мы будем делать всё в дальнейшем, чтобы минимизировать какой-либо технологический, тем более военный риск», — сказал Лихачев журналистам.

Он добавил, что в отличие от Москвы Киев де-факто не поддержал принципы, предложенные Гросси, тем самым зарезервировав за собой право нападения на Запорожскую АЭС.

Однако, по его словам, у России хватит сил защитить станцию.

В этот же день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что девятая группа инспекторов МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в прежнем составе.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее Гросси в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая назвал пять принципов по обеспечению безопасности станции. В их числе — запрет на ведение огня с территории ЗАЭС или в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива. Также станция не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных. При этом все структуры, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что нельзя предпринимать действия, подрывающие эти принципы. Он также отметил, что ситуация с безопасностью на электростанции нестабильна и хрупка. Гросси назвал удачей тот факт, что в сложившихся условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ. К 2030 году ее планируется полностью перевести на российские стандарты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023