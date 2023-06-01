Глава «Росатома» оценил усилия главы МАГАТЭ по защите Запорожской АЭС

Россия высоко оценивает работу генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по созданию условий безопасности на Запорожской АЭС и будет ее всячески поддерживать. Об этом заявил в четверг, 1 июня, глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Мы очень высоко оцениваем работу гендиректора МАГАТЭ по созданию всех необходимых условий по защите станции, по обеспечению ее безопасности. Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы. Мы будем делать всё в дальнейшем, чтобы минимизировать какой-либо технологический, тем более военный риск», — сказал Лихачев журналистам.

Он добавил, что в отличие от Москвы Киев де-факто не поддержал принципы, предложенные Гросси, тем самым зарезервировав за собой право нападения на Запорожскую АЭС.

Однако, по его словам, у России хватит сил защитить станцию.

В этот же день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что девятая группа инспекторов МАГАТЭ останется на Запорожской АЭС в прежнем составе.

Ранее Гросси в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая назвал пять принципов по обеспечению безопасности станции. В их числе — запрет на ведение огня с территории ЗАЭС или в ее сторону, а также в сторону ее реакторов, персонала и хранилищ отработанного топлива. Также станция не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений и военных. При этом все структуры, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что нельзя предпринимать действия, подрывающие эти принципы. Он также отметил, что ситуация с безопасностью на электростанции нестабильна и хрупка. Гросси назвал удачей тот факт, что в сложившихся условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ. К 2030 году ее планируется полностью перевести на российские стандарты.