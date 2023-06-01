Кличко сообщил об отмене мероприятий ко Дню защиты детей в Киеве

В Киеве отменены мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей. Об этом 1 июня сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Все мероприятия в районах города, которые были запланированы к Дню защиты детей, отменены», — написал он в Telegram.

Ночью в украинской столице объявлялась воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Киеве и области.

Информации от Минобороны России по этому поводу не поступало.

До этого Кличко сообщал о взрывах в Киеве 29 мая. По его словам, взрывы произошли в центральных районах.

Тогда же начальник управления полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что ночью в регионе было повреждено несколько объектов инфраструктуры. Погибших и пострадавших не было.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.