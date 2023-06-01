Глава МИД ФРГ исключила расширение НАТО до конца конфликта на Украине

Говорить о принятии в НАТО новых членов нецелесообразно до завершения конфликта на Украине. Об этом 1 июня заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

«Каждая страна сама может решать, членом какого альянса, оборонительного союза ей быть. Это политика открытых дверей. На то, что дверь открыта для государств, которые хотят стать членами этого альянса, мы недвусмысленно указали приемом Финляндии и, стоит надеяться, скорым приемом Швеции. Одновременно ясно, что в разгар <военной операции> мы не можем говорить о вступлении новых членов», — сказала она на неформальной встрече руководителей МИД стран альянса в Осло.

Ранее, 31 мая, газета Politico сообщила, что на июльском саммите в Вильнюсе власти Украины хотят получить «четкий сигнал» о приглашении в НАТО. Указывается, что в поддержку Киева выступают восточные страны блока. При этом в материале отмечается, что Украина не сможет вступить в альянс, пока боевые действия не подойдут к концу.

24 мая генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не будет рассматриваться во время конфликта.

До этого, 21 мая, канцлер Германии Олаф Шольц на полях саммита «группы семи» заявил, что Украина не соответствует многим критериям, необходимым для вступления в НАТО.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна подала заявку о вступлении в военно-политический блок в ускоренном порядке. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что расширение альянса сейчас несвоевременно.