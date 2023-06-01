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Как подавать документы в вуз в 2023 году — гид для выпускника

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Летом российские вузы начинают приемную кампанию, набирая студентов на обучение по программам подготовки. Ее результаты станут определяющими для будущего вчерашних школьников, ведь именно выбор вуза и направления закладывает фундамент для последующей карьеры. Когда начнется и закончится набор студентов в вузы и какие документы необходимо собрать — читайте в материале «Известий».

Правила подачи документов в вузы в 2023 году — последние новости

В 2023 году Минобрнауки уменьшило количество направлений подготовки, по которым можно одновременно участвовать в конкурсе на бакалавриат и специалитет. Теперь вместо максимальных десяти направлений для выбора доступны только пять.

Таким образом, абитуриент может выбрать до пяти вузов, в которые он подает документы, и не более пяти направлений в рамках каждого из них. Кроме того, некоторые учебные заведения в индивидуальном порядке ограничивают допустимое количество направлений подачи.

Кроме того, с 2023 года в силу вступило новое правило: теперь абитуриента обязали указывать приоритеты при подаче документов. Так, при участии в нескольких конкурсах выпускник должен обозначить приоритет между головным вузом и его филиалами, желаемую форму обучения и наиболее предпочтительный профиль подготовки.

Сроки подачи документов в вузы в 2023 году

Прием документов в 2023 году должен начаться не позднее 20 июня. Для тех студентов, которые намереваются сдавать дополнительные вступительные испытания, сроки подачи ограничиваются 20 июля, а те, кого будут принимать лишь по сумме баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), могут донести документы до 25 июля.

Конкурсные списки вузы должны обнародовать не позднее 27 июля. Уже 28–30 июля станут известны имена тех, кого зачисляют в приоритетном порядке, а 3–5 августа опубликуют результаты основного этапа.

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На заключительном этапе приемной кампании абитуриент должен принести в выбранный им вуз оригинал документа об образовании — для школьников это аттестат, а для выпускников колледжа — диплом о среднем профессиональном образовании. Те, кто оказался в приоритетных списках, должны подать оригиналы не позднее 30 июля, для остальных абитуриентов крайняя дата — 9 августа.

Какие документы нужно подавать в вуз в 2023 году

Практически все вузы требуют от абитуриента один и тот же набор документов:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • документ об образовании — аттестат или диплом колледжа. Оригинал можно сразу подавать в наиболее предпочтительный для поступления вуз;
  • копии аттестата об окончании школы в те вузы, в которые не подавался оригинал;
  • согласие на обработку персональных данных, если речь идет о несовершеннолетних;
  • медицинскую справку формы 086/у, если таковую требует вуз;
  • документы, подтверждающие индивидуальные достижения, если они имеются;
  • документы, подтверждающие имеющиеся льготы;
  • военной билет или приписное свидетельство при наличии;
  • бланк заявления на прием, который выдается в вузе.

Подробнее списки документов лучше уточнять на сайтах учебных учреждений.

Как можно подать документы в вуз очно и дистанционно в 2023 году

Для абитуриентов существует несколько способов подачи документов. Поступающий может лично принести документы в приемную комиссию или же отправить копии почтой или курьерской службой.

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В онлайн-режиме подача документов также возможна. Такая функция доступна на сайтах многих вузов, а также в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого понадобятся качественные сканы.

Как проходит вторая волна зачисления в вузы в 2023 году

На каждом этапе абитуриент вправе отказаться от зачисления или отозвать свои документы из вуза. Часто складывается ситуация, когда не все конкурсные места были заполнены по итогам основного этапа. Тогда вуз объявляет дополнительный этап зачисления, так называемую вторую волну.

Ранее «Известия» рассказали читателям, какие льготы и привилегии есть у абитуриентов при зачислении в вузы и за что можно получить дополнительные баллы.

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