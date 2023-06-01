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Популярные актеры приняли участие в записи сборника аудиоспектаклей «Папина сказка»

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Фото: скриншот видео
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Сборник аудиоспектаклей «Папина сказка» вышел на стриминговых платформах 1 июня, в День защиты детей.

Дети привыкли к тому, что им читают сказки мамы. Но создатели проекта «Папина сказка» решили, что папы могут рассказать свои воображаемые истории ничуть не хуже, только немного по-другому. Известные папы-актеры и папы-музыканты объединились, чтобы создать свой сборник сказок.

«Низкий голос убаюкивает и успокаивает. Когда прижимаешь маленького ребенка, он чувствует эту вибрацию. Мамина сказка — это хорошо, мамин голос — это хорошо, но папин голос — он фундаментальнее», — уверен актер Андрей Филиппак.

Персонажей сказок озвучивали артисты Виктор Раков, Юрий Васильев, Михаил Горевой, Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко, Антон Шагин. Также свои голоса и музыку сборнику подарили Александр Ф. Скляр, Евгений Маргулис, Бранимир, Ант Завьялов, группа «25/17».

«Главный критерий был наивность, простота повествования, понятные диалоги, понятные ситуации, в которые персонажи попадают», — рассказал басист «25/17» Богдан Солодовников, которому пришла идея создать сборник.

Участники проекта «Папина сказка» работали безвозмездно. Вся прибыль от него будет направлена на благотворительность.

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В День защиты детей — 1 июня — стартует фестиваль «Лето ярких впечатлений – 2023». В московском парке развлечений «Сказка» на протяжении трех летних месяцев в рамках мероприятия в общей концепции будут объединены еженедельные тематические праздники, анимационные и шоу-программы.

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