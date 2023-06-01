На московский хакатон зарегистрировались 7 тыс. человек из 38 стран

Более 7 тыс. программистов, аналитиков, дизайнеров, маркетологов, проектных менеджеров и IT-предпринимателей стали участниками московского хакатона «Лидеры цифровой трансформации. Заявки на участие поступили из России и еще 37 стран, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Конкурсантам на выбор предложена 21 задача. Например, нужно создать единую платформу для бронирования креативных пространств, прототип видеоигры с использованием образа Москвы и сервис для составления персональных туристических пакетов», — отметила Сергунина.

В этом году задачи для хакатона разработали не только столичные департаменты и подведомственные структуры, но и крупные коммерческие организации. Так, московские девелоперы заявили о заинтересованности в создании интерактивной платформы для контроля внутренней отделки квартир, а также сервиса генерации трассы системы водоотведения, использование которого поможет сократить сроки проектирования и прокладки канализационных трубопроводов в сантехническом узле.

Прошедшие регистрацию конкурсанты сформировали 1103 команды из двух–пяти человек, выбрали задания и разработали прототипы будущих сервисов. Теперь им предстоит представить проекты жюри. В финал выйдет больше 200 команд.

В завершение конкурса пройдет трехдневный фестиваль, в рамках которого состоится конференция о развитии роботизации и откроется тематическая выставка. 11 июня участники хакатона презентуют свои проекты, а 12 июня, в День России, запланирована церемония награждения победителей.

По словам главы городского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в этом году призовой фонд увеличится вдвое. «В финале 63 сильнейшие команды разыграют 42 млн рублей. За первое место 21 коллектив получит по миллиону рублей, за второе — по 600 тыс. рублей, за третье — по 400 тыс.», — уточнил он.

Победители также смогут протестировать свои проекты в реальных условиях, внедрить и масштабировать их.