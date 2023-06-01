Территорию Хабаровска обработали от клещей

В Хабаровске завершилась обработка территорий от клещей. В общей сложности специалисты обезопасили 732,2 га находящейся на балансе города земли. Это парки, скверы, кладбища, детские сады, школы и детские лагеря.

Как пишет ИА AmurMedia, дезинсекторы распыляли химикаты по всей площади в высоту до 1,5 м, так как на таком расстоянии от земли клещ может зацепиться за шерсть животных или одежду. В городской администрации отметили, что применяемые химикаты безвредны для людей и животных, однако после обработки на территории нельзя находиться несколько часов.

Также обрабатывались зеленые зоны, где большая проходимость людей. В этом году площадь обработки была увеличена.

Агентство отмечает, что каждый год прививки от энцефалита делают около 40 тыс. хабаровчан. Кроме того, жители начали страховать от этого заболевания себя и близких. Страховка гарантирует бесплатную прививку иммуноглобулина.

Первый укус клеща в этом году в Хабаровском крае зарегистрировали 28 марта. Пострадал ребенок. По данным Роспотребнадзора, клещ укусил его на дачном участке в районе поселка Красная Речка.