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ВСУ выпустили по ЛНР более 30 снарядов из РСЗО HIMARS за май

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по республике 33 снаряда из РСЗО HIMARS за май
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Фото: TASS/Zuma/Sgt. Dustin Biven
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за май выпустили по населенным пунктам Луганской Народной Республики более 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в прошлом месяце украинские боевики 18 раз обстреляли территорию республики, нанеся удары по 15 населенным пунктам. Помимо РСЗО HIMARS ВСУ применили пять крылатых ракет Storm Shadow и 155-миллиметровые артиллерийские орудия.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 70 мирных жителей, из которых 14 человек погибли и 56 получили ранения, среди которых семь детей. Разрушено и повреждено 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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Накануне, 31 мая, ВСУ нанесли удар по поселку Карпаты в ЛНР. Обстрел велся из РСЗО HIMARS. По населенному пункту было выпущено четыре ракеты. При обстреле получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики. По последним данным, на птицефабрике пять человек погибли и еще 19 пострадали.

28 мая ВСУ обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР. По нему также было выпущено четыре ракеты. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей. Разрушен один жилой дом, повреждено семь одноэтажных жилых домов, газопровод и линия электропередачи.

Как подчеркнули местные власти, обстрел велся по гражданским объектам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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