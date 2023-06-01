ВСУ выпустили по ЛНР более 30 снарядов из РСЗО HIMARS за май

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за май выпустили по населенным пунктам Луганской Народной Республики более 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом в четверг, 1 июня, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Отмечается, что в прошлом месяце украинские боевики 18 раз обстреляли территорию республики, нанеся удары по 15 населенным пунктам. Помимо РСЗО HIMARS ВСУ применили пять крылатых ракет Storm Shadow и 155-миллиметровые артиллерийские орудия.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 70 мирных жителей, из которых 14 человек погибли и 56 получили ранения, среди которых семь детей. Разрушено и повреждено 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Накануне, 31 мая, ВСУ нанесли удар по поселку Карпаты в ЛНР. Обстрел велся из РСЗО HIMARS. По населенному пункту было выпущено четыре ракеты. При обстреле получили повреждения строительный городок и здание птицефабрики. По последним данным, на птицефабрике пять человек погибли и еще 19 пострадали.

28 мая ВСУ обстреляли из HIMARS населенный пункт Алмазная в ЛНР. По нему также было выпущено четыре ракеты. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь мирных жителей. Разрушен один жилой дом, повреждено семь одноэтажных жилых домов, газопровод и линия электропередачи.

Как подчеркнули местные власти, обстрел велся по гражданским объектам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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