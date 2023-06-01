Безруков рассказал о главных задачах фестиваля «Фабрика Станиславского»

Летний ежегодный фестиваль «Фабрика Станиславского» стартовал 31 мая в Подмосковье. Народный артист России, художественный руководитель Московского Губернского театра (МГТ) Сергей Безруков в четверг, 1 июня, в беседе с «Известиями» рассказал о главных задачах фестиваля.

Артист подчеркнул, что для него важно отмечать актерские работы.

«Помните, как у Станиславского, режиссер должен умереть в артисте? То есть все идеи, которые режиссер транслирует в актере, так или иначе на актере и заканчиваются, насколько он может транслировать идею, быть органичным, подлинным и настоящим. Поэтому всё равно мы с вами в конечном счете смотрим на сцену и видим актера, поэтому на нашем фестивале мы награждаем только актеров», — сказал он.

У «Фабрики Станиславского» также есть и образовательные цели. В рамках фестиваля планируется проводить мастер-классы и лекции для студентов из разных регионов России. Полученные знания они сразу же применят на практике и попробуют поработать в новом направлении.

Фестиваль проводится с 31 мая по 10 июня в Москве и Подмосковье. Открытие состоялось на территории усадьбы «Кривякино» в подмосковном Воскресенске. На церемонии был проведен показ спектакля «Собака на сене» МГТ.

«Фабрика Станиславского» проходит в пятый раз. В этом году за 10 дней спектакли покажут коллективы из восьми регионов России. По итогам конкурсной программы будут объявлены лауреаты премии за лучшую женскую и мужскую роли, а также за лучший актерский ансамбль и актерский дуэт.