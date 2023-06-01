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NYT заявила об опасениях США из-за возможной угрозы от Северного флота России

NYT: США опасаются «красного правого хука» со стороны флота РФ в Арктике
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике России, Китая и Запада, при этом США опасаются, что Москва нанесет «красный правый хук» Вашингтону в этом регионе. Об этом 31 мая написал обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер.

По его словам, модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией (этот путь в НАТО обозначен как «красный правый хук»), чтобы перерезать морские пути и подводные кабели. Это создаст серьезную угрозу Восточному побережью США, отметил журналист.

Он также обратил внимание, что растущее значение региона подчеркивается действиями госсекретаря США Энтони Блинкена, который примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Норвегии в четверг, 1 июня.

Эрлангер напомнил, что Россия остается арктической державой с военно-морскими базами и ядерными ракетами, размещенными на Крайнем Севере, а также на Кольском полуострове, недалеко от Норвегии, и в Калининграде, граничащем с Польшей и Литвой.

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Риски для безопасности связаны и с активизацией в регионе Великобритании

Ранее в мае посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что конфликтность в Арктическом регионе повышается, и это вызывает сожаление российской стороны.

В середине мая Корчунов указал, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он также отметил усиление курса Запада на противоборство и конфронтацию.

В апреле дипломат заявил, что российская сторона сомневается в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне политики США и Североатлантического альянса, ведущей к нарастанию конфликтного потенциала в Заполярье.

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