Один взрослый и один подросток погибли в ДТП в Волжском

Водитель легкового автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и въехал в дерево в городе Волжском Волгоградской области. В результате аварии два человека погибли, еще двое пострадали, сообщили в четверг, 1 июня, в пресс-службе главного управления МВД по региону.

«Водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлены 18-летняя пассажирка и 21-летний пассажир», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ДТП произошло в 4:00.

Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия в Сети. Судя по ним, от удара легковушку разорвало на две части. Покореженные элементы машины разбросало на несколько метров друг от друга.

По предварительным данным, погибший не справился с управлением. При этом, как выяснилось, автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке.

Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем ранее две несовершеннолетние погибли в результате массового ДТП во Владивостоке. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Nissan Tiida, не имеющий водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla Axio, а затем с Honda Fit. В результате аварии две его несовершеннолетние пассажирки скончались на месте, сам водитель иномарки госпитализирован.