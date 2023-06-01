Собянин сообщил об обследовании поврежденных БПЛА домов на скрытые нарушения

Дома в Москве, в которые попали беспилотники, дополнительно обследованы на возможные скрытые нарушения. Об этом 1 июня написал в Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, все ремонтные работы проведены в домах, жителей которых эвакуировали. В первую очередь специалисты восстановили остекление.

«Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах», — добавил Собянин.

Все повреждения устранены, ресурсоснабжение домов проходит штатно. Мэр поблагодарил сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу.

Утром 30 мая несколько зданий в столичном регионе России были атакованы беспилотными летательными аппаратами. По данным Минобороны РФ, при атаке было задействовано восемь БПЛА самолетного типа. Три из них были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять сбиты зенитным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

В Кремле расценили произошедшее как ответные действия киевского режима на эффективные удары Вооруженных сил России по одному из украинских центров принятия решений. По факту атаки дронов было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».

В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что российская сторона вправе жестко ответить на террористическую атаку.

31 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что западные страны не осудили атаку беспилотных летательных аппаратов на Москву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.